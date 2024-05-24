【時報記者任珮云台北報導】致伸（4915）今（24）日召開2024年股東常會，由董事長杜家濱親自主持，向與會股東報告2023年營運成果。會中除承認2023年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案及完成董事全面改選。此外，為吸引及留任關鍵人才，將其獎酬與營運績效連結，強化產業競爭力，本次股東會亦通過發行限制員工權利新股案，以共創公司、員工及股東長期利益。
致伸於今日股東會全面改選董事，合計選任9席董事（含5席獨立董事）。董事會成員組成多元，皆具豐富專業實務經驗之卓越人士。當選董事包括董事長暨總經理杜家濱、副董事長及事業部總經理潘永太、迪芬尼聲學科技(股)公司董事長潘永中、綠地股份有限公司代表人李吉仁。獨立董事由黃修權、賴飛羆、吳均龐、馬慧凡及王加琪出任。
致伸2023年合併營收為新台幣604.9億元，較2022年營收792.4億元，年減24%。受惠於產品組合改善，全年毛利率為15.8%、營業利益率達4.5%，分別年增2個百分點及0.3個百分點，均為公司歷史新高。2023年稅後淨利為新台幣24.9億元，每股盈餘（EPS）為新台幣5.5元，為公司歷史次高。此外，公司維持高股利配發，與股東共享營運成果，於今日股東常會決議通過盈餘分派案，每股將配發現金股利4元，配發率達73%，現金股利及股利配發率皆創公司新高。
今年適逢致伸成立40週年，公司近年積極進行集團轉型，持續優化產品組合並提升產品附加價值，三感合一（聲學、視覺及人機介面）的產品應用為公司核心，並投資新產品及新技術，強化競爭利基。此外，致伸受惠於生成式AI興起，積極投入邊緣運算及AIoT產品開發，舉凡汽車電子公共安全(Public Safety)相關設備及AIoT (B2B)視覺方案等，致伸深耕系統整合能力，提供客戶全方位解決方案。
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