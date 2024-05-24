【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)今股東會議通過於普通股不超過1700萬股之額度內視市場狀況及公司需求，擇一或以搭配之方式執行籌資。緯穎董事長洪麗甯表示，公司執行新專案的話，研發費用都會隨之增加，今年確實有很多新專案，執行上除了研發費增加，還包括找人、原物料花費，還有實驗室電費等支出。因此，緯穎希望增資以強化營運韌性。
緯穎股東會通過112年度盈餘分派案，擬分配現金股利73.43億元，配發現金股利每股42元。董事長洪麗甯也於會上揭示四大重點。
一、客戶與產品結構：2023年新增一個年度營收貢獻大於10%的客戶，優化公司客戶組成。此外，公司第四季來自AI的營收占比已經超過兩成。
二、全球產能布局：考量風險分散與就近服務客戶，公司持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠已進入量產階段。
三、企業永續發展：2023年總碳排量較2022年減少6成以上，全球再生能源使用率提升至接近6成。女性董事席次也提升到了3席，緯穎在標普全球(S&P Global)2024年永續年鑑中取得了Top 10%及年度最佳進步獎的佳績。
四、技術與產品開發：公司持續看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長。目前正與客戶和技術夥伴開發許多CPU、GPU、ASIC等運算平台及Direct Liquid Cooling與Immersion cooling等液冷技術，以達成客戶在雲端及AI上多元的工作負載最佳化。
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