【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數253.55點，漲1.59點；總計358家漲、323家跌、110家持平；委買10799263張、委賣6731241張；總成交值704.50億元。

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