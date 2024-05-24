【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數21544.88點，跌62.55點；總計450家漲、458家跌、138家持平；委買39709795張、委賣23548089張；總成交值2457.75億元。

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