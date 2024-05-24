【時報-台北電】紅海危機加上歐美補庫存持續推升運價，萬海(2615)到10月前主要造櫃廠都是滿單，今年營運比去年轉好可期，雖被「關禁閉」股價開高走高，貨櫃航三雄中唯一沒被關的長榮(2603)更帶頭上攻。
萬海昨日召開法說會，總經理謝福隆指出，歐洲需求旺季提早到，造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1%以下，已經來到疫情期間的水準，艙位吃緊勢必帶動運價走揚，高運價可能延續到第三季。
隨著歐洲景氣復甦，北美開始補庫存，首季遠東到美國貨量需求年增23%，貨櫃訂單大增，不只帶動歐美線運價上漲，也挹注近洋線。
上海貨櫃運輸指數SCFI續揚，萬海第二季獲利可望比第一季更好。
陽明(2609)24日召開股東會，對於營運展望，總經理杜書勤表示，海運市場利多、利空因素並成，利多的部分，紅海危機已經消化市場15%-20%運力，造成市場船舶短缺，運價上漲，公司可以繼續出現盈餘。
第二季以來，由於紅海事件危機未除推升運價，加上第一季獲利優於市場預期，萬海、陽明相繼加入「關禁閉」行列，股價先前受抑，但未被關的長榮撐盤，今日則隨萬海利多，貨櫃航運三雄聯袂點火上攻。
萬海自5月16日起就已被列入「處置股」，將到5月31日。
陽明從5月17日起到5月30日，被列為處置股。
陽明跟萬海的處置內容大致相同，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，每五分鐘撮合一次。
長榮為貨櫃三雄唯一沒因飆漲而被「關禁閉」，目前股價217元，漲幅3.83%。陽明約漲2.4%，萬海漲約4%。（編輯：沈培華）
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