大盤23日無畏中共軍演持續創新高，不過台股ETF表現卻兩樣情，今年來台股高息ETF持續發熱，統計新成立的5檔台股ETF包括00946群益科技高息成長ETF、00943兆豐電子高息等權、00944野村趨勢動能高息、00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能，清一色都是月月配高息型，這五檔高人氣的台股ETF上市後表現更引人注目，台股23日再度創下歷史新高，觀察這五檔新成立的台股ETF表現，僅00946單日上漲0.59％持續創下收盤新高，其他四檔都是下跌，進一步觀察這五檔發行上市以來也僅00946、00943維持正報酬，其中00946績效更是五檔之冠。

財富管理專家表示，科技與高息是台灣投資人喜愛的兩大投資主題，00946之所以績效冠群雄，乃是成分股篩選方式精進，有別於多數高股息ETF投資範圍以全產業為主，00946聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股更是第一檔將企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可的外資認同度納入考量的ETF，而在高息股的篩選方式上，也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，更有效掌握科技成長趨勢，也同步擁有高息來源。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，台灣科技業實力享譽全球，在半導體方面更擁有完整的上、中、下游產業鏈，也是當前各國高速發展AI下的重要技術合作與供應夥伴，故電子股既是台灣所有產業中獲利與成長性最強的產業，在股利發放金額上也最為大方，從現階段的市況來看，在AI趨勢加持下，科技股今年料進入EPS加速成長期，根據過往在2014、2017、2020年電子股EPS年成長率由負翻正後，電子股後市表現亮眼，以最近一次2020年經驗來看，後續期間的累積漲幅更達93％，現階段正是進場布局好時機。