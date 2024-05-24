【時報記者王逸芯台北報導】股王信驊(5274)受惠需求強勁，第二季營收可望持續成長，且就長線AI趨勢來說，將帶動BMC(遠端伺服器晶片)含量提升。另外，信驊也持續耕耘非BMC，也將扮演營運另一股支撐。信驊今(24)日股價剽悍，開高後攻上漲停，站上3695元、再創天價。
信驊首季合併營收10.13億元，年增加51.4%、季增加2.94%，稅後純益3.91億元，每股淨利10.36元。單季毛利率63.23%，季減少約1.07個百分點、年減少約0.97個百分點。另外，信驊4月營收強勁，單月營收達4.159億元，季增加16%、年增加82%。
信驊4月營收已經出現強勁成長，故以第二季來說，受惠大陸市場需求逐漸回溫，加上雲端業者需求仍強，信驊單季營收有機會相較第一季持續成長。
展望2024年，信驊預期隨著GB200(Oberon)架構升級，BMC含量提升，AI伺服器的排擠效應將會緩解。由於一個NVL36 GB200機架包含28顆BMC，故未來AI推論市場蓬勃發展將下，勢必有利信驊營運加溫。
在非BMC產品部分，信驊2024年Cupola 360營收將受惠工廠採用率提高而大幅成長。法人預期，信驊2024年Cupola 360營收占比將達7%，整體而言，信驊長期成長展望不變。
另外，信驊也將參展computex 2024，預計將展出最新第八代BMC晶片AST2700系列，以及實際應用於客戶智慧工廠之Cupola360全景影像專用處理晶片相機。首次曝光的BMC晶片AST2700引領業界，採用業界首款12奈米製程技術、結合四核心ARM Cortex A35 64位元和雙核心ARM Cortex M4處理器。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：