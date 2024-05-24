【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院議長強生（Mike Johnson）周四表示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）很快將在一場國會聯席會議上發表談話。此時正值納坦雅胡處理加薩戰爭的方式，使他與美國總統拜登之間的緊張升高。

強生是美國國會共和黨領袖，向來反對民主黨拜登總統的以色列政策，周四他在以色列大使館一年一度的獨立日（Independence Day）慶祝活動上發表演說。他在掌聲中宣布，很快將在國會大廈接待納坦雅胡總理參加美國國會聯席會議，他並表示，這將是在以色列政府最需要的時候，對其展現強而有力的支持。

強生此番發言肯定會進一步激怒進步派民主黨人，他們對以色列在加薩的軍事行動以及拜登對以色列入侵加薩的支持非常不滿。

歷屆美國政府通常都會派一名高層官員出席以色列「獨立日」（Independence Day）的招待會。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年在這場活動上發表演說時，大大讚揚了美國對以色列的支持，但最近這幾個月她改口加薩局勢為「人道災難」，並敦促立即停火。

當被問及國會是否已經就邀請納坦雅胡一事知會拜登，或拜登是否可能在華府與納坦雅胡會面時，白宮拒絕發表評論。此前拜登已經拒絕在白宮辦公室會見納坦雅胡。