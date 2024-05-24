【時報記者莊丙農台北報導】針對今天東元(1504)股東會董事改選結果，董事長邱純枝表示，對方集中票數取得1席的策略是對的，最終結果也符合預期，是不是擔任下一屆董事長，她只說要等新一屆董事會召開才能決定。
今天是否能如期選出董事長，邱純枝表示，之前有發開會通知給所有董事候選人下午會召開董事會，不過，這次得票權數最高的是黃育仁陣營，是新一屆董事會召集人，還要看他們是否要如期召開。
邱純枝指出，這次選舉結果符合預期，顯示2023年東元獲利創高，讓多數的股東支持公司的經營策略與公司治理精神，且公司方充分掌握未來經營權，可以為股東創造最大利益。
這次選舉結果由公司提名人獲得壓倒性的優勢席次，邱純枝也表示，新一屆董事人選組合具專業化和國際化，不但擁有豐富跨國經驗，並熟稔永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造等專業，能符合廣大股東期待與公司發展需求，看很多事情會帶來不同的面向。
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