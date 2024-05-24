【時報記者張漢綺台北報導】朋程(8255)股東會通過每股配息5元，高效/超高效二極體及48V產品銷售優於預期，朋程總經理吳憲忠表示，今年高效/超高效二極體佔比可望達30%，第2季及第3季將逐季攀升，下半年會比上半年好，全年將較去年兩位數成長，合併毛利率也會比2023年好。

朋程今天舉行股東會，儘管全球車市受到通膨升息及地緣政治等因素影響銷售趨緩，電動車殺價競爭激烈，由於大陸、歐洲及美國電動車銷售持續成長，且高效/超高效二極體需求較預期好，加上48V產品滿載生產，讓朋程今年營運可望穩定成長。

吳憲忠表示，目前全球車市跟預測差不多，不過高效/超高效二極體需求較預期好，原本預期今年一般二極體/高效與超高效二極體/xEV佔比各約在25%左右，現在看起來，高效/超高效二極體佔比有機會拉升至30%。

朋程第1季歸屬於母公司業主淨利為2.25億元，年增97.62%，每股盈餘為2.22元，受惠於高效能二極體及xEV MOSFET模組出貨高於預期，朋程4月合併營收為5.93億元，年增77.32%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為23.53億元，年增60.91%，亦是歷年同期新高。

吳憲忠表示，第2季及第3季將逐季創高，下半年會比上半年好，全年將較去年兩位數成長。

在茂矽方面，吳憲忠表示，茂矽獲利也比預期好，第2季及第3季比第1季好很多，如果匯率維持目前狀態，有機會力拚轉虧為盈。

朋程今年資本支出約15億元，其中SiC資本支出約9億元到12億元，廠房及包含組裝線設備預計今年底完成。

朋程112年合併營業收入為56.49億元，年增35%，歸屬於母公司業主之稅後淨利為7.23億元，年增29%，每股盈餘為7.68元，今天股東會亦通過每股配息5元。