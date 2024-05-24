台股24日受市場降息預期降溫影響，早盤開低回檔百點，權王台積電（2330）下跌5元，來到870元；觀察盤面強勢個股，羅昇（8374）亮燈漲停、聰泰（5474）大漲逾9％，中小型股躍居盤面指標。
關注美股表現，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌605.7點，或1.52％，收在39,065點；標普500指數下跌39.1點，或0.73％，收在5,267.84點；那斯達克指數下跌65.51點，或0.38％，收在16,736.0點；費半指數下跌0.82點，或0.01％，收在5,125.98點。
美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。儘管AI指標股Nvidia（NVDA-US）發布亮眼財報，帶動美股主要指數普遍開高。然而在前日聯準會發布鷹派的5月會議紀錄之後，Markit公布美國5月綜合PMI由51.3上升至54.4、創下近兩年來新高，且FED亞特蘭大分行主席Bostic重申，緊縮貨幣政策需要等待更長時間。相關訊息重擊了市場的降息預期，使2024年降息幅度下降至僅1碼，並推升2年期美債殖利率站回4.9％大關，並壓抑整體股市開高走低。此外，道瓊成分股波音（BA-US）釋出飛機交付量停滯、現金流惡化等負面言論，造成股價重挫逾7.5％，拖累道瓊指數創一年多來最大跌幅。
統一投顧分析，中國大陸雖在台灣海域宣布進行2天軍事演習，但政治宣示意味較濃，發動實質武力犯台機率低；Nvidia財報強勁，顯示AI基本面逐漸兌現，台灣相關概念股亦實質受惠。加權指數持續沿5日均線緩步創高，多頭趨勢不變，台股資金動能強勁，電金傳良性輪動，同族群低位階者較易受投資人青睞。
盤面題材多樣化，隨6月Computex電腦展及蘋果WWDC大會，加上微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC 生態圈，為電子股帶來正面效應。傳產則以軍工航太、航運等，隨題材輪動，應搭配籌碼則優尋找布局方向。長線擇優分批布局，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、高殖利率個股等族群為主。
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