日本4月核心通膨率年增2.2％符合預期，連續二個月放緩，雖仍在日本央行（BOJ）的2％目標之上，但反映出民間消費不振下，經濟疲軟趨勢蔓延到第二季，日銀是否能如計畫升息令人質疑。
日本統計局24日公布，4月排除生鮮食品價格不計的核心消費者物價指數（CPI）年升2.2％，與市場預期相符，升幅相較3月的2.6％又再放緩。
被日銀視為觀察整體通膨趨勢關鍵指標的核心核心CPI（剔除生鮮食品與能源成本），4月年增2.4％，幅度小於3月的2.9％，並創下2022年9月來新低，遠低於去年中觸抵的40年峰點。
日本4月整體通膨率年升2.5％，3月年升2.7％。
受民間消費不振影響，日本甫公布的第一季國內生產毛額（GDP）萎縮，縮幅遠超出預期，而從4月CPI數據走軟來看，經濟疲弱趨勢蔓延到第二季一開始。日銀對未來數月通膨走揚的預測引起質疑，日銀今年會升息到什麼地步被打上問號。
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