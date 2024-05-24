【時報記者王逸芯台北報導】美國失業救濟數據降溫，減緩對降息的預期，美股四大指數大跌，道瓊重挫605點。除美股影響外，台股遭到內外夾攻，陸無預警軍演、國會對峙等，加權指數今日開低震盪，跌幅一度逾200點之多，其後收斂到百點之內。今日電子股成交比重站穩7成，貨櫃三雄揚帆，機器人族群、重電股等也出現反彈。台股現階段資金充沛，題材面亦豐富，加權指數持續沿5日均線緩步創高，多頭趨勢不變。
權值股部分，台積電(2330)ADR上漲0.6%，今股價卻是開低震盪、最低觸858元，盤中跌幅約0.7%，守穩5日線；聯發科(2454)下周一股東會登場，市場轉趨觀望，股價處於高檔位置的震盪，今開低多於平盤下遊走，守穩所有均線；鴻海(2317)早盤後股價由黑翻紅，小漲約0.5%；聯電(2303)開低走低，下挫逾1.5%。
輝達股價大漲，computex 2024即將在6月4日登場，今日輝達概念次族群活躍，漲勢鎖定機器人概念股，羅昇(8374)、永彰(4523)一度攻上漲停，所羅門(2359)大漲逾5.5%，廣明(6188)、盟立(2464)漲幅也逾2%。
航運股中貨櫃三雄再度掌舵，陽明(2609)今日股東會登場，儘管持續處於關禁閉階段，但總座喊出若紅海危機持續，則將繼續獲利5年，股價開高走高、漲幅逾3%，長榮(2603)、萬海(2615)更是大漲逾4%。
重電族群今日反彈，士電(1503)開低走高，早盤後漲幅近3%，華城(1519)、亞力(1514)漲幅也逾2%，東元(1504)今日股東會，股價亦開低走高，盤中漲幅約2.5%。
分析師表示，大陸雖在台灣海域宣布進行2天軍事演習，但宣示意味較濃；Nvidia財報強勁，顯示AI基本面逐漸兌現，台灣相關概念股亦實質受惠。現階段台股資金動能強勁，電金傳良性輪動，同族群低位階者較易受投資人青睞。技術面上，台股日KD指標高檔鈍化，RSI、MACD仍為正向，預期在類股輪動下，指數仍有機會續創新高。展望接下來，台股盤面題材多樣化，隨6月Computex電腦展及蘋果WWDC大會，加上微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC生態圈，為電子股帶來正面效應。傳產則以軍工航太、航運等，隨題材輪動，應搭配籌碼則優尋找布局方向。
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