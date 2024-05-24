【時報-台北電】台經院公布，2024年4月製造業與服務業營業氣候測驗點微幅上揚，為連五揚，研判製造業與服務業對景氣看法與上月相比維持不變。服務業亦續揚，此外，營建業終止連續二個月下滑態勢而轉為上揚。
台經院指出，在地緣政治衝突和主要央行維持高利率環境的背景下，全球經濟表現仍具韌性。美國經濟續強，歐洲經濟表現預計將逐漸增強，其他地區也未見低迷。然近期地緣政治風險加劇，加上美、歐、中之間對於特定產業的貿易摩擦持續升溫，增添全球通膨與經貿發展不確定性。
在國內製造業方面，適逢產業淡季，4月製造業接單、生產與出口表現較上月衰退，使得製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，不過隨著供需情勢逐步改善，加以新興科技應用加速推進，全球終端商品需求逐漸回溫，因此製造業廠商對未來半年景氣看法仍偏向好轉與持平看待。
台經院2024年4月製造業營業氣候測驗點為98.67點，較上月修正後之98.32點上揚0.35點，測驗點僅微幅上揚，故研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變。
服務業方面，中東緊張局勢升溫、美國通膨仍高恐延緩降息步調，導致4月金融市場波動加劇，加上花蓮強震亦衝擊花東觀光產業，且食安問題頻傳，消費者對於部分品牌消費轉趨保守，服務業者對當月景氣表現看法較上月調查明顯轉差，不過對未來半年景氣表現看法仍維持樂觀。
2024年4月服務業營業氣候測驗點為95.70點，較上月修正後之95.05點上揚0.65點，服務業測驗點呈現連續二個月上揚態勢。
營建業方面，儘管4月工作天數較3月減少，且建材價格維持高檔和缺工問題依舊，些微影響部分公共工程的進度，不過因國內經濟好轉增添企業擴廠和商辦建設意願，加上新青安房貸政策、通膨預期心理帶動購屋需求，使得營建業對當月景氣看法仍可以持平視之；而預期未來因公共工程、房屋建築工程、機電整合工程表現仍可期，加上住宅市場買氣依舊有撐，以及製造業擴廠和企業購置商辦意願提升，商用不動產和土地交易市場愈發活絡，均有助於未來半年營建業景氣呈現好轉態勢。
營建業2024年4月營業氣候測驗點為107.39點，較3月之103.15點上升4.24點，結束先前連續二個月下滑的趨勢。（編輯：沈培華）
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