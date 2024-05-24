【時報記者莊丙農台北報導】東元(1504)今天舉行股東常會，除了通過配發2.2元現金股息，並進行董事全面改選。選舉結果公司派幾乎全勝，拿下6席董事4席獨立董事，黃育仁陣營集中選票取得1席一般董事，但拿到今年最高得票權數。
東元2023年營收593.94億元，年增1.8％，營業利益66.63億元，年增31.3％，歸屬母公司業主淨利58.3億元，年增68.6％，每股盈餘2.76元，配發2.2元現金股息。
本次選舉總計要選出7席一般董事及4席獨立董事，以東元會長黃茂雄及寶佳、華新聯合組成的公司派提足11席，黃茂雄長子、菱光董事長黃育仁提出4席董事、4席獨立董事。
選舉結果出爐，公司派提名的一般董事當選人包括：邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明（南犬），獨立董事為黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君。黃育仁陣營由侯智元當選一般董事，相較上次3席則壓縮到1席，但拿到本屆選舉最高得票權數。
今天股東會上，針對小股東提問近期全球區域政治及匯率問題，董事邱純枝表示，所有風險評估東元經營團隊都有評估。地緣政治對應上，東元是國內少數企業供應鏈相當完整的公司，從越南、大陸、墨西哥、印度等都有布局，避免供應鏈出現斷鏈影響，短期內區域政治對營收影響都能避開。
而匯率要關心美元及銅價，近期銅價出現飆升，但銅價會有週期循環，而美元匯率變化優於預期，今年匯率對東元有正向貢獻，至於下半年美元是否反轉，公司都會觀察，對於進出口外幣部位，美元升貶1％都做過評估，目前都可以承受，如果超過30元，作法會跟現在不同。
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