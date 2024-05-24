【時報編譯張朝欽綜合外電報導】市場對降息前景的擔憂，美國十年期國債殖利率回升，美股周四普遍下跌，反映中概股的金龍中國指數跌3.7%。香港股市在連跌三天後，周五仍低開0.67%。

周五香港恆生綜合指數早盤跌205點或1.1%，為18662點。國企股(H股)跌1.1%。科技指數跌1.9%。

網路科技股普遍走低，嗶哩嗶哩跌逾10%，騰訊、京東跌逾1%，阿里巴巴跌0.6%。

藥品股跌幅居前，康方生物跌36%，百濟神州跌8%，榮昌生物跌7%。

小米跌2.8%；該公司周四公布業績，上季調整後獲利升一倍，優於市場預期，同時並調高今年交車目標至12萬輛。

網易則上漲3.1%，該公司上季調整後股東應佔利益增加12.5%，符合預期。

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