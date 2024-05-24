美國AI龍頭輝達第一季財報和第二季展望雙雙報喜，股價展現大將之風，周四大漲9.32%收在1037.99美元的千金高價，見到輝達股價直升天際，有網友好奇，上一檔像輝達一樣的現象級飆股是哪一家公司。貼文曝光引起網友熱議，有人點名台股的航運股、華城，也有人點名被當成宗教在拜的特斯拉；不過，有網友認為，銷量全球矚目和改變時代的蘋果才稱得上上一代的現象級飆股。

PTT上一篇名為「上一個像NVDA這種現象級飆股是哪個公司？」的貼文引起網友熱議；原Po表示，「NVDA可以稱為現象級大牛股，跟他沾上邊的全部都噴得亂七八糟，不管是伺服器、散熱、光通訊、COWOS...blah blah一大堆」；這讓他聯想到，「上一次有這種公司是什麼哪一支？跟他沾上邊的股票後來怎麼了？」；原Po表示，他認為，「蘋果（AAPL）應該算，當初蘋果供應鏈也是狂噴，但是後來供應鏈成本控管，毛利率就變很慘了」。

貼文Po出引起網友踴躍回應，網友點名的公司如下，「華城啊！台股其實很多」、「國巨、航海，真的一堆」、「阿不就航運」、「華城、創意」、「台股奇鋐...漲了兩年」；另外，許多人點名馬投顧的特斯拉，「特斯拉」、「特斯拉啊」、「特斯拉啦！拆了又拆大家都忘了嗎」、「TSLA之前有Netflix和Amazon，都大飆漲過一陣段時間從小型股飆到變大型股」。

不過，比起特斯拉，論及兼具股價和影響力的標的，有網友斬釘截鐵的表示，就是蘋果，「再上次就是蘋果啊，啊蘋果漲多久？別看衰世代變革的產物」、「絕對是蘋果，蘋果養活不少蘋概股」、「特斯拉算炒作，實際消量並不那麼好，真正上一個應算是蘋果，銷量是全球矚目且改變時代成為行動通訊時代」。