【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)今舉行股東會，由董事長洪麗甯主持。洪麗甯表示，這是接任董事長以來，首次主持股東會。總經理暨執行長張順來博士因健康因素，將轉任Technology Advisor，今天也出席股東會，向股東說明緯穎營運。洪麗甯今天回覆股東提問時表示，緯穎AI伺服器占營收比重，在下半年到年底占比將會拉高到5成。去年第四季的占比僅有2成。
緯穎今天股東會也討論增資事宜，洪麗甯表示，因原料成本高，為增加營運彈性，擬進行增資，此次增資不超過10%，對盈餘稀釋有限。AI的前景不只是3~5年，而是一個長期趨勢，但會不會像現在這火熱，能源會是一個習題，緯穎在GPU和ASIC都會多方涉獵。緯穎也希望能在散熱和水冷技術上能保持技術領先。
緯穎2023年度合併營業收入為2419億元，較前年度減少17.4%；稅後淨利為120.43億元，年減15%，毛利率、營益率、稅後淨利率分別9.4%、6.6%、520%，均創歷史新高。每股盈餘為68.88元。
洪麗甯今天在股東會上也表示，股東若想對AI伺服器有進一步了解，6月4日起的COMPUTEX展，今年緯穎將前往參展，歡迎股東前往參觀。液冷時代的到來，緯穎也持續投注研發。
張順來總經理表示，在散熱技術上，緯穎針對AI時代所需的整櫃式液冷板冷技術進行開發，並持續與散熱領域的技術領導廠商合作，共同為新一代液冷技術開發而努力。在全球佈局上，考量分散與就近服務客戶，緯穎在馬西亞廠、台灣南科廠、墨西哥廠規畫持續擴建。
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