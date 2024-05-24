【時報記者張漢綺台北報導】雙鴻(3324)股東會通過每股配息6.5元，並完成董事改選。
雙鴻今天舉行股東會，雙鴻112年合併營業收入為127.13億元，年減8.3%，但在水冷產品陸續量產、高毛利機種營收占比提升下，營業毛利30.05億元，年增10.4%，合併營業毛利率23.6%，創下歷年新高，稅後淨利為12.39億元，每股盈餘14.28元。
雙鴻第1季歸屬母公司業主淨利為3.96億元，年增42.72%，每股盈餘為4.51元，累計前4月合併營收為43.65億元，年增5.44%。
雙鴻今天股東會也完成董事改選，新任董事為林育申、(王晉)鴻投資有限公司、鄭和彬、黃淑君；新任獨立董事為張森河、邱輝欽、巫永財。
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