國內規模第3大ETF00878（國泰永續高股息）昨天啟動換股引發關注，除新增中華電、聯詠及正新3檔成分股外，會剔除哪3檔也令市場矚目。百萬YouTuber柴鼠兄弟比對持股，認為剔除的3檔以華碩、南亞、聯強機會最大，「3進3出」幾乎篤定。至於中華電會入選，柴鼠認為，878很明顯在下半年選擇往「保守防禦」一端移動，身為台股人氣最高的國民ETF，感覺00878要做的就是4個字：穩定民心。

柴鼠兄弟在臉書分享，根據這幾天的觀測，878的持股在5/17-5/21完全零增減，依照慣例出現一段換股前的寧靜，接著在5/22啟動半年一度的例行成分調整，有多檔成分股出現明顯的加減碼，然後在今天(5/23)下午公告的持股明細，新增了中華電(2412)、聯詠(3034)和正新(2105)，所以這一期應該確定是3進3出。

如果比對5/23和5/21的持股張數，張數減幅最多的前幾名：

★華碩(2357) -6103張(-19.62%)，昨日尚餘25,007張

★南亞(1303) -9192張(-7.8%)，昨日尚餘108,677張

★聯強(2347) -7270張(-5.37%)，昨日尚餘127,990張

★英業達(2356) -5960張(-3.04%)，昨日尚餘190,023張

★技嘉(2376) -832張(-2.55%)，昨日尚餘31,813張

柴鼠表示，前3檔減碼幅度明顯高於其它，應該可以確定就是這次要被剔除的3出，換另外一個角度對比878這次的3進3出：華碩換中華電、南亞換正新、聯強換聯詠。

柴鼠認為，878很明顯在下半年選擇往更保守防禦的一端移動，身為台股投資人數最高的國民ETF（近127萬人），要評這次的調整應該就是四個字：穩定民心。

因為5月這次的調整攸關878未來半年的走勢，以及接下來在6-8月除息旺季的採收能力，接著影響到的是878未來一年的配息能力，重要性大於11月。

而從這次新納入的３檔來看，中華電是台股公認最牛皮的大型股，它也是878的創始成分股，加上台灣大和遠傳，這３大電信一直是維持878股價穩定的低波三支柱。

但在去年5月台股吹起AI旋風，意外讓中華電第一次遭878剔除，當時換上緯創和日月光，成功讓878站上去年的AI浪潮，存股變飆股漲了一大段。

相隔一年，大盤在昨（5/23）再創新高來到21668，878卻悄悄納入中華電，3大電信再度合體，等於是把878的防禦力 重新加到最滿，同時大幅減碼近期股價強勢的華碩（應該會剔除），在指數如此高的位階，應該是有指標意義的。

中華電今年現金股利4.758元，雖然創5年新高，但以昨天收盤價127元來換算，現金殖利率只有約3.7%，並不算高，所以這次換上中華電的任務不在54C，而是在補強878未來的耐震度。反而這次的聯詠和正新都是首次納入，聯詠今年擬配現金32元，殖利率約5.13%、正新擬配現金2元，殖利率約3.41%。(ETF審核只看現金股利的部分)

柴鼠表示，因為878一直都是先換再講，預計5月底6月初左右會調整完就定位。

資料來源：柴鼠兄弟

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