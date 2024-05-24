【時報記者郭鴻慧台北報導】長興(1717)自結4月份稅前盈餘2.71億元，較去年同期成長27.6％，每股稅前盈餘0.23元；前4月稅前盈餘9.78億元，年增122.9％，每股稅前盈餘0.83元。
三大事業部門營收同步上升，長興4月營收39.53億元，較去年同期成長6.57％，亦較上月增加5.46％。產品組合變動及原料成本略增，影響毛利率表現，4月份營業利益2.44億元，較上月減少16.18％，不過仍較去年同期成長30.45％，稅前盈餘亦較去年同期成長27.6％至2.71億元。
目前中國大陸仍是長興占比最高的市場，面對中國大陸經濟放緩，長興仍然憑藉產品競爭力來穩固市占率，今年以來保持出貨穩定，惟終端售價存在競爭壓力，部分產品毛利率受到影響，公司仍將在追求利潤的前提下，力保市占率。合成樹脂、特用材料持續拓展東協、印度、北美市場，電子材料也配合PCB產業需求於東南亞擴增產能，在北美製造業回流趨勢下，長興的海外市場已見成長。以整體環境來看，公司預期上半年市場需求穩定，下半年則期待電子業旺季效應能有明顯復甦。
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