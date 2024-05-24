【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數21589.37點，跌18.06點；總計489家漲、421家跌、120家持平；委買37627993張、委賣21206121張；總成交值1726.22億元。

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