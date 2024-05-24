【時報-台北電】盤中焦點股：
1.泰碩(3338)：輝達財報亮麗，散熱族群吸買氣，爆量快攻漲停94元。
2.訊舟(3047)：外資連5買，晨盤帶量走高，直逼漲停。
3.昆盈(2365)：上月獲利年增15％、EPS為0.06元，短線漲多，股價震盪走高，成交量噴至台股之冠。
4.信驊(5274)：深耕遠端管理解決方案，股王發威攻頂。
5.旺矽(6223)：搭AI PC題材，今年業績再戰新高，股價再創紀錄、突破500元。
6.泰金寶-DR(9105)：買盤點火向上，噴量攻漲停板，委買張數高掛逾4.5萬張。
7.皇昌(2543)：低檔買盤湧進，在營建股中率先突圍，攻上短均線。
8.萬海(2615)：公司指歐洲海運旺季提前，上演搶櫃大戰，股價漲逾3%。
9.台積電(2330)：昨夜ADR受輝達創高帶動逆漲0.6%，但連兩日創高後疲態顯露，一度回探至858元。
10.江申(1525)：躋身小米電動車概念股，盤初放量快攻漲停77.1元，飛過全短均，追平1月上旬前高。
11.IKKA-KY(2250)：今年營收可望逐季上揚，下半年隨著名古屋新廠正式量產，將挹注營運新動能，盤初快攻漲停127.5元，直接吞掉昨日黑棒。
12.潤泰全(2915)：昨外資止步連5賣，反手回補1360張，盤初逆勢彈升，領漲百貨股。
13.威剛(3260)：經營層看好AI終端應用擴大，將帶動記憶體容量大增，加上下方月線有撐，盤初開低走高逾1%。
14.華義(3086)：搶先於第二季末推出新品，對暑假旺季商機磨刀霍霍，盤初帶量續彈逾2%，連4日走高。
15.儒鴻(1476)：獲Nike訂單助力，外資上修目標價至735元，盤初叩關500元。
16.川湖(2059)：輝達Blackwell晶片Q3量產，供應鏈蓄勢待發，早盤股價走揚。
17.波若威(3163)：輝達點火光通訊需求，激勵盤初放量勁揚約6%。
18.智邦(2345)：低軌衛星需求浮現，推升股價開低走高約2%。
19.南亞(1303)：第二季業績略回溫，但土洋法人續賣，股價探底。
20.和成(1810)：軍工股買盤仍旺，第二天上攻。
21.創意(3443)：受惠加密貨幣開案需求增加，可望帶動第二季營收拚成長1~2成，股價開低走高。
22.鈺太(6679)：2024年營運從去年谷底翻揚，第二季續回溫，股價再創本波反彈以來新高。
23.新興(2605)：BDI散裝運價指數跌幅收斂，隨長榮上攻。
24.攸泰科技(6928)：低軌衛星題材助攻，盤初拉漲停後打開。
25.緯穎(6669)：輝達加持，今明年營運皆可望向上成長，外資連買點火，盤初彈升2.5%續創歷史高。
26.系微(6231)：看好AI PC帶動營運，外資連買相挺，翻紅大漲9%，拚返300元大關。
27.永彰(4523)：機器人題材來電，突破均線糾結區，急攻漲停鎖住。
28.聰泰(5474)：合作達明機器人，題材面熱燒，連拉3根漲停，逼近1年高點。
29.昇陽半導體(8028)：產業需求回溫，營運展望佳，盤中拉逾半根漲停板。
30.旭暉應材(6698)：低檔轉機股吸引買盤布局，今早跳空漲停鎖36.1元。
31.盟立(2464)：外資昨日終結連3賣、回補2566張，早盤開低走高，站穩60元關口。
(編輯：李慧蘭)
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