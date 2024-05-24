美股 #焦點股 #輝達 #波音 #特斯拉

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：
●輝達（Nvidia）上季業績表現與本季營收展望均超越市場寄予的超高期待，同時又宣布分拆股票和加發股利，周四股價飆漲9.32%，收在1,037.99美元，首次收盤站上1,000美元大關，市值來到2.55兆美元，比特斯拉加上亞馬遜市值總和還高。輝達2025財年第一季（截至4月28日）營收年增262%，淨利年增628%，Non-GAAP每股盈餘年增461%，為6.12美元，遠超出市場預估的5.59美元。輝達預估第二財季營收為280億美元加減2%，亦優於分析師預估的266.1億美元。此外，輝達宣布1股拆為10股，自6月7日起生效，並宣布拆股後季度股利提高150%，至每股1美分。
●波音周四股價重挫7.55%，給道瓊指數帶來最大的打擊。該美國飛機製造巨頭對中國的交機遭到推遲，因此預警今年現金流恐由正轉負。中國民航局對波音的駕駛艙通話記錄器（CVR） 電池進行監管審查，波音最近幾周推遲了向中國交付的飛機。財務長Brian West周四表示，波音第二季現金流料將因此受到打擊，可能會比第一季更糟，而2024年全年自由現金流恐將由正轉負。
●特斯拉周四下跌3.54%，收在173.74美元。該電動車大廠在最新發布的影響力報告中刪除了「到2030年，年銷量達2,000萬輛」的目標。過去兩年的報告都提到過這個目標。外媒稱此舉反映特斯拉的發展重心將轉向自駕計程車（robotaxis）。另一方面，特斯拉執行長馬斯克宣稱他反對美國調高中國電動車進口關稅。馬斯克稱美國政府加徵關稅的做法扭曲市場，他也從未要求美國政府調高中國電動車進口關稅。他並強調，特斯拉在中國市場擁有很好的競爭力。不過馬斯克在今年1月底財報發布後的法說會上警告，在沒有設立關稅和貿易壁壘的情況下，中國汽車製造商將「殲滅」全球競爭對手。
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