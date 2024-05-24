【時報-台北電】A股今(24)日三大指數集體開低，房地產服務部門跌幅居前。開盤滬指報3110.75點，跌0.18%；深成指報9508.85點，跌0.34%；創指報1845.01點，跌0.38%。
房地產板塊開低，城建發展低開超6%，濱江集團低開近5%，特發服務、我愛我家跌超5%，新正大、珠江股份均跌超2%，渝開發、萬科A、金地集團等開低。
國防軍工板塊盤初震盪調整，安達維爾跌超8%，立航科技跌超7%，廣聯航空、煉石航空、中國海防等下挫。
CPO概念股震盪走強，意華股漲超8%，博創科技、銳捷網路、新易盛、中天科技、天孚通訊等跟漲。
F5G概念盤初拉升，科瑞思、菲菱科思漲超8%，意華股份、中貝通信、亨通光電、光迅科技等跟漲。(編輯：邱致馨)
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