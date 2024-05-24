【時報-台北電】Fed降息希望轉弱，周四紐約期金跌逾2%；係因投資人對美國聯準會(Fed)降息時機與美商業活動強勁而感到擔憂，觀望氣氛濃，且部分Fed官員認為若通膨沒有達到2%目標，可能有必要緊縮貨幣政策，也讓市場擔憂Fed是否會降息，引發投資人的擔憂，令金價為連3個交易日下挫。
分析師認為，市場在金價回跌時應逢低買進，因多數經濟數據疲軟及央行調升對黃金的需求，以及地緣政治不確定性，都將抬升金價。
終場收盤報價，6月黃金跌55.70美元，報每盎司2337.20美元，7月白銀跌1.04美元，報每盎司30.46美元，7月鉑金跌19.30美元，報每盎司1030.40美元，6月鈀金跌29.60美元，報每盎司974.20美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)
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