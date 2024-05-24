AI王者輝達財報再寫驚奇，股價衝破1千美元，昨（23）日帶旺台積電、台股再創盤中877元天價、21668點新高，想要跟著台積電賺大錢嗎？不敗教主陳重銘表示，高股息沒有天天過年的，沒有台積電是最大缺點，有台積電的00881，近一年大賺近6成，建議不要光買0056，至少要搭配0050、006208、00881，台積電大漲時才會受惠。而00915、00918都持有最近很飆的鴻海8~10%，是少數進榜的高股息ETF。

陳重銘在臉書表示，從ETF報酬率可以看出很多學問喔，富邦台50（006208）跟元大台灣50（0050）是雙胞胎，但是006208經理費只有0.15%，遠低於0050的0.32%，所006208的報酬率較高。而且今年來006208漲30%，勝過0050漲27%。

不要光買0056，至少要搭配0050、006208、00881，台積電大漲時才會受惠

元大電子（0053）跟國泰台灣5G+（00881）都是集中在電子業，前3大成分股都是台積電、聯發科跟鴻海！差別在於00881較晚推出，受限於「台積電條款」，台積電權重不能超過30%，也因此有較多的權重分配給聯發科跟鴻海，然後這兩家公司最近表現亮眼，所以00881最近一年報酬率是獨佔鰲頭。

去年報酬率大好的元大高股息（0056），今年報酬率排不上榜了，原因還是沒有台積電，然後鴻海跟聯發科的權重不到3%。高股息沒有天天過年的，沒有台積電是0056最大的缺點。

陳重銘建議，所以不要光買0056，至少要搭配0050、006208、00881，台積電大漲時才會受惠。

ETF近1年含息報酬率排行榜：

1、凱基優選高股息30（00915）：68%

2、國泰台灣5G+（00881）：59%

3、大華優利高填息30（00918）：59%

4、元大電子（0053）：54%

5、永豐智能車供應鏈（00901）：51%

6、群益台ESG低碳50（00923）：46%

7、富邦台50（006208）：45%

8、元大台灣50（0050）：44%

9、元大MSCI台灣（006203）：42%

10、富邦摩台（0057）：42%

※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。