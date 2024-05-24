【時報記者任珮云台北報導】台股在5月23日無畏中共軍演，繼續創下歷史新高。然而，台股ETF的表現卻呈現兩樣情。今年以來，高息ETF持續受到投資人追捧，新成立的五檔台股高息ETF中，僅有群益科技高息成長ETF（00946）在當日上漲0.59%，並持續創下收盤新高，其餘四檔均下跌。
這五檔高人氣台股ETF包括：群益科技高息成長ETF、兆豐電子高息等權ETF（00943）、野村趨勢動能高息ETF（00944）、元大台灣價值高息ETF（00940）、統一台灣高息動能ETF（00939），均為月月配高息型。自上市以來，僅00946和00943維持正報酬，其中00946的績效尤為突出，成為五檔之冠。
00946的成功歸因於其精選的成分股篩選方式。不同於多數高股息ETF涵蓋全產業，00946專注於科技產業，選取成長性和股息配發能力俱佳的科技高息股。這也是首檔將企業體質、競爭力和獲利成長性等因素納入考量，並獲得專業外資機構認可的ETF。此外，00946在高息股的篩選上，以董事會最新宣告的股利為準，排除尚未公布或已除息的個股，有效掌握科技成長趨勢，同時保持高息來源。
群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，台灣科技業實力享譽全球，尤其在半導體方面，擁有完整的上中下游產業鏈，是各國高速發展AI技術的重要合作與供應夥伴。電子股在台灣各產業中，獲利與成長性最強，股利發放金額也最為大方。根據現階段市況，AI趨勢的推動下，科技股今年預計進入EPS加速成長期。根據2014、2017和2020年經驗，電子股EPS年成長率由負轉正後，後市表現亮眼。以2020年為例，後續累積漲幅達93%。
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