【時報-台北電】出口強勁，周四ICE棉花期貨漲近3%；受惠於中國強勁的需求及出口銷售數據的提振，致期棉漲及一個多月高點，加上巴西南部的洪水可能會阻礙即將播種的棉花，引發投資人擔憂，令期棉為連5個交易日上漲。
分析師表示，農業部(USDA)每周出口銷售報告顯示，出口量為204100包，數據明顯上漲，支撐棉價維持高位，另外，受助美棉上漲的推助，鄭棉跟隨走高，並連續6個交易日上揚，儘管期棉銷售進度偏慢，但市場平穩運行，貿易商挺價意願較強，市場交易熱絡，令棉價漲近1%。
終場ICE美國交易所2號棉花7月棉漲2.95%，報每磅81.72美分；終場中國鄭州商品期貨7月期棉結算漲0.62%，報每公噸15315人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
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