父親過世後，母親把土地給哥哥，房子則過戶到弟弟名下，恐讓地價稅被多課。
地方稅局指出，如果房屋土地分屬兄弟繼承，縱使仍有共同的直系尊親屬於該處設立戶籍，但因為兄弟屬於旁系親屬關係，就會造成地上房屋並非「本人或配偶、直系親屬所有」，縱使無出租、無營業，使用情形沒有改變，亦無法享受自用住宅用地優惠稅率。
地方稅局建議，繼承土地後如欲繼續享有自用住宅稅率優惠，應採房地等比例分別繼承的方式。
也就是說，假設爸爸去世了，生前擁有的一處房地要給兄弟二人共同繼承，哥哥繼承房屋及土地各二分之一持分，弟弟也是一樣。
如此一來，如果媽媽還設籍在該處，也沒有出租營業，那兄弟的土地持分就都符合自用住宅用地要件。
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