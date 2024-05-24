【時報記者張漢綺台北報導】低軌衛星建置潮湧現，華通(2313)挾全球主要的LEO用板供應商優勢，以及公司持續調整台灣區產能、設立泰國廠積極接單生產的狀況，預估今年低軌衛星營收可望較去年倍增，華通表示，上半年傳統淡季營運展望審慎樂觀。
華通為全球第一大HDI板以及LEO用板製造商，受惠於低軌道衛星需求強勁，華通第1季業績表現亮眼，單季合併毛利率為14.13%，年減0.19個百分點，稅後盈餘為9.93億元，年增177.5%，每股盈餘0.83元，為2000年以來同期次高。
第2季美系客戶的平板電腦發表新機，試圖重振去年萎靡不振的平板電腦市場，並搭上AI NB題材促使主板HDI設計升級，有助於華通HDI產能利率提升；在低軌衛星(LEO)業務方面，相關的衛星以及寬頻網路市場規模預估未來10年內將達到上百億美元，法人評估華通囊括Starlink、Kuiper、oneweb等業者的訂單，為全球主要的LEO用板供應商，加上公司持續調整台灣區產能、設立泰國廠積極接單生產的狀況下，相對於去年可望有倍數成長的機會。
華通4月營收58.58億元，年成長26.74%，為歷年同月新高，累計前4月合併營收為214.15億元，年成長18.2%；華通表示，上半年傳統淡季審慎樂觀，公司將積極調整體質並且致力開發新產品，與各客戶保持良好的溝通與應變彈性。
華通預期，2024年消費性電子出貨將溫和復甦，同時在衛星應用產品持續維持高成長，並持續耕耘AI伺服器、高速網通等系統性HDI產品的開發與認證，期望在今年產品組合結構進一步優化後，搭配泰國廠的量產，明年迎來加速增長。
華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，泰國廠將於今年第2季完成廠房建設後陸續添置設備，期望可在第4季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，會優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區的生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域。
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