【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周四收在接近平盤；目前由於經濟活動出現好轉的跡象，促使投資人降低對今年降息的預期，並削弱了對輝達(Nvidia)強勁預測的樂觀情緒。
周四泛歐Stoxx 600指數從盤中高點回落，收盤小漲0.38點或0.07%，為521.56點。
科技股上漲1.1%，受到輝達財報激勵，半導體公司包括艾司摩爾(ASML)、英飛凌(Infineon)、ASM國際(ASMI)都上漲在1%至2.6%之間。此前輝達宣布季度營收高於預期，並進行股票分割，分割後的季度股息提高150%。
圍繞AI前景的科技股飆升、以及歐洲央行有望很快降息，提振了歐股今年以來的上漲，目前該指數僅略低於歷史高點。
不過周四一項調查的初值數據顯示，歐元區的綜合PMI在5月以一年來最快速度擴張。隨後歐洲債券殖利率上升，風險資產也面臨壓力。
同樣的，歐元區第一季工資成長略有回升，增強了對降息持謹慎態度的理由。
交易員目前預計今年底會降息58基點，低於周三預期的降息67基點。
防禦性的公用事業股和房地產股表現不佳。英國的國家電網(National Grid)宣布計劃透過配股發行籌集約70億英鎊資金後，該公司股價下跌近11%。
英國首相蘇納克(Rishi Sunak)宣布於7月4日舉行大選，英國股市收盤跌0.4%。
Embracer下跌8.7%，此前該瑞典遊戲開發商表示，財務主管因個人因素離職，同時第四季營業利益也符合市場預期。
瑞士寶盛集團(Julius Baer)上漲3.2%；該金融公司公布今年前四個月，管理的資產規模增長了10%，達到4710億瑞士法郎(約合5150億美元)。
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