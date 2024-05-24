【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：
●The Macro Institute資深投資策略師Brian Nick在談到周四美股反轉走跌時表示，人們準備看到的是令人失望的成長數據、通膨數據放緩、央行降息，但今天早上發布的數據......這讓投資人一時亂了陣腳。任何看起來像是好消息的事仍然被當作利空看待，這表示我們仍然處於這種聯準會「釋壓性反彈」（relief rallyrally）期，也就是市場普遍樂見央行已經停止升息，而最壞的情況則是利率繼續升高。
●瑞銀基於最新通膨數據和藍籌股首季業績表現等因素，將標普500指數到今年底的預測上修至5500點，並且首次提出到明年6月該指數上看5600點。瑞銀表示，美國抑制通膨的進展良好，聯準會很可能降息，加上藍籌股樂觀的季報與展望以及龐大的AI基建投資，因此看好美股後市展望。瑞銀並將今明兩年標普500指數成分股總體每股盈餘預測各調升5美元，分別為250美元與265美元。
●SimCorp常務董事Melissa Brown表示，隨著第一季財報季落幕，在下一輪財報公布前這幾個月，投資人的關注焦點將轉向地緣政治局勢。聯準會已經非常明確表示他們不會降息，所以不會有「他們會不會降息」這樣的情境讓所有人都緊張不安。我們會開始看到焦點轉向地緣政治問題，無論是選舉，還是兩場正在進行的戰爭。雖然美國和英國大選等事件未必對經濟造成影響，但它們確實會增加不確定性。人們可能會從「我現在就要買」，轉變為「我要等一下，先看看結果，然後再決定是否向市場投入更多資金」。
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