【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.1102元，較前一交易日貶值0.04分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2024年5月24日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1102元，1歐元對人民幣7.7254元，100日元對人民幣4.5615元，1港元對人民幣0.91048元，1英鎊對人民幣9.0717元，1澳大利亞元對人民幣4.7269元，1新西蘭元對人民幣4.3733元，1新加坡元對人民幣5.2814元，1瑞士法郎對人民幣7.8142元，1加拿大元對人民幣5.2108元，人民幣1元對1.1319澳門元，人民幣1元對0.66226馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.7711俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5898南非蘭特，人民幣1元對190.30韓元，人民幣1元對0.51447阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52534沙特里亞爾，人民幣1元對50.2239匈牙利福林，人民幣1元對0.55441波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9692丹麥克朗，人民幣1元對1.5021瑞典克朗，人民幣1元對1.4950挪威克朗，人民幣1元對4.50951土耳其里拉，人民幣1元對2.3520墨西哥比索，人民幣1元對5.1021泰銖。(編輯：廖小蕎)

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