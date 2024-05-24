【時報-台北電】美四大指數下跌，台積電ADR上漲0.6%。台積電(2330)今跳空開低17元至858元，台股同步開低逾百點。台積電與AI權值股無力，萬海(2615)看好運價至第三季，長榮(2603)開高支撐台股。
台股早盤一度跌逾200點至20381點，但隨著台積電跌幅收斂，台股暫守住五日線支撐，惟整體量能縮減，在周四再創高點後，台股今日預估仍是高檔震盪格局。
美上周初領失業救濟數據下降，壓抑降息預期，加上波音下挫7.5%拖累，美國四大指數皆墨，跌幅介於-1.03%至-0.02%，在輝達逆勢表現下費半指數相對抗跌。
輝達上季業績表現與本季營收展望均超越市場寄予的超高期待，周三盤後股價首度突破1,000美元大關，周四收漲9.32%，報1037.99美元。
輝達財報與財測皆優於市場預期，惟周四上午中共宣布在金馬與台灣周邊展開軍演，台股在輝達大漲、中共軍演多空力道拉扯下，周四開高後呈現震盪，終場上漲55.60點，收在21607.43新高，成交金額擴大至5098.70億元。
國票投顧表示，周四台股收歷史新高，多方並未轉變，此外6月將迎來兩場科技大秀(Computex、蘋果WWDC)，預期釋出AI全新應用，有望增添電子族群漲勢，台股可偏多看待，惟需留意漲多拉回風險。
凱基投顧表示，周四台股再創歷史新高，成交金額5098億元，短線須提防量能放大過速後的過熱回檔，惟下檔只要今年以來短線多空最具代表性的10日均線沒有失守，台股多頭格局或將延續。（編輯：沈培華）
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