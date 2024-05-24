【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，即使4月通膨略為降溫，但物價仍然面臨持續上漲的壓力，因此聯準會（Fed）可能需要等待更長時間才能降息。博斯蒂克今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權。此外，他表示美國就業增長仍然強勁，這讓他放心將利率維持在更具限制性的水準。他並認為聯準會可能要到今年最後一季才會開始降息，「央行必須更具耐心，必須更加確信通膨將持續回到2%目標，才開始降息」。

●美國商務部公布，美國4月新屋銷售月跌4.7%，以年率計為63.4萬戶，不及市場預期的67.8萬戶，反映利率高漲已經衝擊房市。4月房價中位數上漲3.9%，為43.35萬美元。

●S＆P Global美國4月製造業採購經理人指數（PMI）初值為50.9，高於3月終值50和市場預期的降至49.9，並創下兩個月新高。服務業PMI初值為54.8，高於3月終值51.3和市場預估的跌至51.2，並創下12個月新高。綜合PMI初值為54.4，高於3月終值51.3和市場預估的51.1，並創下25個月新高，顯示經濟活動加速擴張。

●美國勞工部公布，上周（截至5月18日）初次請領失業給付人數周減8000人，為21.5萬人，少過市場預期的22萬人。上周首領失業金人數4周均值為21.975萬人，周增1750人。截至5月11日止當周持續請領失業金人數周增8000人，為179.4萬人，略高於市場預估的179.3萬人。

●數據顯示美國經濟仍然穩健，使聯準會短期內降息的預期降溫，周四美元反彈、美國公債殖利率上揚、金價下跌。美元指數一度跌0.29%，報104.625，尾盤漲0.14%。美國10年期債息一度上漲7.47個基點，報4.4964%，對利率更敏感的2年期債息大漲8.56個基點，報4.9546%。紐約期金收跌2.3%，報每盎司2,337.2美元。

●聯準會降息的預期降溫，加上美元走升、美國原油庫存意外增加，周四國際油價連跌第四天。紐約期油收跌70美分或0.9%，報每桶76.87美元，創下3個月新低。倫敦布蘭特期油收跌54美分或0.66%，報每桶81.36美元，創1月以來新低。