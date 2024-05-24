【時報-台北電】製造業活動上升，周四大阪期膠續揚0.5%；數據顯示，日本製造業採購經理指數(PMI)初值，由4月終值49.6上升至50.5，係一年來首次擴張，亦顯示製造業在經歷數月的疲軟後加快了步伐，加上日圓並未如市場預期出現反彈，令終場大阪期膠價續揚0.5%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨漲0.5%，報每公斤327.9日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨漲1.1%，報每公斤171.90美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲0.2%，收於每噸14865元人民幣。

亞洲現貨市場，受區域期膠市場上漲以及令吉兌美元走弱的推動，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB報每公斤88.59泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.6%，現貨價每公斤176.70美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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