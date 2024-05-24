無畏中共軍演，台股昨（23）日續創新高，不過台股ETF表現卻兩樣情，今年來台股高息ETF持續發熱，統計新成立的5檔台股ETF，包括00946（群益科技高息成長）、00943（兆豐電子高息等權）、00944（野村趨勢動能高息）、00940（元大台灣價值高息）、00939（統一台灣高息動能），僅00946、00943守住發行價，其中00946績效則以2%漲幅居冠。
5檔台股ETF新兵清一色都是月月配高息型，上市後表現引人注目，台股23日再度創下歷史新高，觀察5檔新成立的台股ETF表現，僅00946單日上漲0.59%持續創下收盤新高，其他4檔都是下跌，進一步觀察上市以來也僅00946、00943維持正報酬，分別守穩10元與15元發行價。
財管專家表示，科技與高息是台灣投資人喜愛的兩大投資主題，00946之所以績效冠群雄，乃是成分股篩選方式精進，有別於多數高股息ETF投資範圍以全產業為主，00946聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股，並納入外資機構的認可度作為考量。
此外，在高息股的篩選方式上，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，更有效掌握科技成長趨勢，也同步擁有高息來源。
群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，台灣科技業實力享譽全球，在半導體方面更擁有完整的上、中、下游產業鏈，也是當前各國高速發展AI下的重要技術合作與供應夥伴，電子股不但是產獲利成長性最強的產業，股利發放上也最為大方。
從現階段的市況來看，在AI趨勢加持下，科技股今年料進入EPS加速成長期，根據過往在2014、2017、2020年電子股EPS年成長率由負翻正後，電子股後市表現亮眼，以最近一次2020年經驗來看，後續期間的累積漲幅更達93%，現階段正是進場布局好時機。
※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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