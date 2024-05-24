【時報-台北電】利空消息打擊，周四BDI指數連3跌；據悉2024下半年，中國國內採礦業的增加和可再生能源的增長可能會減少動力煤進口。因該國煤炭運輸前景取決於政府對再生能源轉型的電網和儲能投資，這恐影響巴拿馬型與超輕便極限型船市場，終場波羅的海乾散貨BDI指數連3跌。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌8點，收1796點，跌幅0.4%；海岬型運費指數(BCI)維持平盤，收2584點；其平均日租金為每艘21432美元，增加3美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲1點，收作1832點，漲幅0.1%，其平均日租金為每艘16492美元，增加16美元；超輕便極限型運費指數(BSI下跌26點，收作1345點，跌幅1.9%。(編輯：王聖為)(商品行情網)