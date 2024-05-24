【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數21442.67點，跌164.76點；總計134家漲、675家跌、111家持平；委買4898860張、委賣1936782張；總成交值66.01億元。

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