【時報-台北電】因追隨基礎和貴金屬市場走勢下滑，以及美元保持強勢，美國聯邦儲備理事會(FED)會議紀要呈現鷹派態勢，影響美元指數上漲，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，刺激避險情緒，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格回落下跌。

分析師表示，聯準會(FED)鷹派會議紀要，顯示部分官員升息意願，這對基礎金屬市場價格造成壓力，上海銅價下跌逾4%，白銀下跌近5%，鐵礦石受到了銅、銀等其他基本金屬和貴金屬以及股市下跌的連鎖影響，雖然鋼廠仍有一定利潤，鐵水產量仍有望進一步增加，但港口鐵礦石去庫存進展並不順利，連帶打擊鐵礦石價格走勢回落下滑。

終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.46%，報每噸104.94美元；62%鐵礦石近月跌0.82%，報每噸118.12美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.49%，報每噸912人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)