【時報-台北電】周四(5/23)台股跳高放量震盪，終場漲55點、高收21607.43點留下影線，成交金額擴增至5098.7億元。盤面缺乏強勢聚焦，AI概念表現相對吸睛。
群益投顧分析，大盤結構多空交錯，少數權值股作價指數，多數個股短打盛行，盤面結構不佳，回破短均壓力升，高檔爆量回弱股審慎應對。
群益投顧指出，盤面缺乏持續性聚焦族群，時序將進入除權息旺季，配息相關題材呈加分因素，擇強守技術面應對。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】周四(5/23)台股跳高放量震盪，終場漲55點、高收21607.43點留下影線，成交金額擴增至5098.7億元。盤面缺乏強勢聚焦，AI概念表現相對吸睛。
群益投顧分析，大盤結構多空交錯，少數權值股作價指數，多數個股短打盛行，盤面結構不佳，回破短均壓力升，高檔爆量回弱股審慎應對。
群益投顧指出，盤面缺乏持續性聚焦族群，時序將進入除權息旺季，配息相關題材呈加分因素，擇強守技術面應對。(編輯：廖小蕎)
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