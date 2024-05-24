【時報記者郭鴻慧台北報導】美國上週初請失業救濟數據大幅下降，削弱聯準會降息希望、頓化輝達法說利多，美股昨夜收黑，道指重摔600點，但台股ADR仍漲多跌少，台積電(2330)漲0.6%、聯電(2303)跌0.92%、日月光(3711)漲0.46%。6月台指期今日開盤下跌157點，為21448點，金融期及電子期攜手開低。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2325口至-4034口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3062口至-8725口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1329口至-3445口。

永豐期貨表示，台股再度補量墊高，成交量超過5000億元，整體偏多型態延續。未來觀察電子族群資金輪動狀況，若持續滾量上漲，將有利多方進攻。