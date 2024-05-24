時報-商情早報
1.Fed降息希望轉弱，周四紐約期金跌逾2%。
2.LME:05/23期銅收10417.50美元/公噸，跌1.50美元。
3.NYMEX:7月輕質原油跌0.70美元，每桶為76.87美元。
4.西德州原油下跌1.68美元，每桶為77.47美元。
5.05/23BDI運費指數為1796.00。
6.SICOM:天然橡膠6月期貨RSS3上漲1.60美分。
7.NYCE:7月棉花漲2.34美分，每磅為81.72美分。
8.CBOT:7月黃豆粉跌1.50美元，每公噸為376.70美元。
9.05/23TRJ-CRB下跌1.47，為293.78。
10.SGX:62%鐵礦石報每公噸118.12美元，跌0.98美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-Fed降息希望轉弱，周四紐約期金跌逾2%；係因投資人對美國聯準會(Fed)降息時機與美商業活動強勁而感到擔憂，觀望氣氛濃，且部分Fed官員認為若通膨沒有達到2%目標，可能有必要緊縮貨幣政策，也讓市場擔憂Fed是否會降息，引發投資人的擔憂，令金價為連3個交易日下挫；終場收盤報價，6月黃金跌55.70美元，報2337.20美元；7月白銀跌1.04美元；7月鉑金跌19.30美元；6月鈀金跌29.60美元。(王思涵整理)
2.LME基本金屬-美元強勁，期銅連3跌；因受美國聯邦儲備理事會(FED)會議紀要鷹派態勢，影響美元指數上漲，美元兌主要貨幣匯率徘徊在一周高點附近，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，交易商與投機基金持續獲利了結，致倫敦(LME)銅價連續第三個交易日下跌。終場周四指標期銅下跌1.5美元；期錫下跌59美元；期鎳下跌282美元；期鋅持平；期鋁下跌15美元；期鉛下跌8美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-美國升息憂慮打壓，周四國際原油期貨第4天走低，因美國通脹持高不下，加劇投資人對加息的可能性，引發對石油需求增長的擔憂，致油價進一步下跌，其中美油觸3個月低點，倫敦油跌至2月7日以來新低，終場NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.7美元，報每桶76.87美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.54美元，報每桶81.36美元。(鄧凱綺整理)
4.航運指數-利空消息打擊，周四BDI指數連3跌；據悉2024下半年，中國國內採礦業的增加和可再生能源的增長可能會減少動力煤進口。因該國煤炭運輸前景取決於政府對再生能源轉型的電網和儲能投資，這恐影響巴拿馬型與超輕便極限型船市場，終場波羅的海乾散貨BDI指數連3跌；其中最新報價BDI指數下跌8點，收1796點，跌幅0.4%；BCI指數維持平盤，收2584點；BPI指數上漲1點，收作1832點，漲幅0.1%；BSI指數下跌26點，收作1345點，跌幅1.9%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-製造業活動上升，周四大阪期膠續揚0.5%；數據顯示，日本製造業採購經理指數(PMI)初值，由4月終值49.6上升至50.5，係一年來首次擴張，亦顯示製造業在經歷數月的疲軟後加快了步伐，加上日圓並未如市場預期出現反彈，令終場大阪期膠價續揚0.5%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨漲0.5%，報每公斤327.9日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨漲1.1%，報每公斤171.90美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲0.2%，收於每噸14865元人民幣。(王聖為整理)
6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨在觸及10個月高點後擴大漲幅，但因持續的干旱和對黑海作物的擔憂繼續支撐市場，大豆在技術交易中下跌，而玉米則因需求上升的預期而獲得支撐，分析師指出，對南美產量的疑慮支撐玉米期貨，美國播種進度快於預期，限制了玉米和大豆價格，終場7月小麥漲5美分， 7月玉米漲2.75美分，7月大豆跌7美分，7月黃豆油跌0.69美分，5月黃豆粉跌1.5美元。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-出口強勁，周四ICE棉花期貨漲近3%；受惠於中國強勁的需求及出口銷售數據的提振，致期棉漲及一個多月高點，加上巴西南部的洪水可能會阻礙即將播種的棉花，引發投資人擔憂，令期棉為連5個交易日上漲； 終場ICE美國交易所2號棉花7月棉漲2.95%，報每磅81.72美分；終場中國鄭州商品期貨7月期棉結算漲0.62%，報每公噸15315人民幣。(王思涵整理)
8.鐵礦石期貨-隨著基礎金屬市場走軟，鐵礦石回落；因追隨基礎和貴金屬市場走勢下滑，以及美元保持強勢，美國聯邦儲備理事會(FED)會議紀要呈現鷹派態勢，影響美元指數上漲，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，刺激避險情緒，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格回落下跌。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.46%，報每噸104.94美元；62%鐵礦石近月跌0.82%，報每噸118.12美元。(呂方維整理)(商品行情網)
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