00940（元大台灣價值高息）今（24）日為換股最終日，無獨有偶，國民ETF的00878（國泰永續高股息）也自本周起調整成分股，時間長達10天至下周五（5/31），並首見新納聯詠、中華電與正新等3檔成分股，而華碩等3檔則被點名遭砍，網友則熱烈討論，認為長榮有機會納入，而同屬AI族群的緯創名列第6大成分股也危險，被剔除的風險同樣不低。
股東人數高達127萬人的00878，規模逾2800億元，比規模約1868億元的巨嬰00940還高出近千億，成分股調整的影響更大。
目前00878成分股共計30檔，最新持股明細，出現3檔新面孔，包括聯詠持有2002張、權重0.44%；中華電持有4087張、權重0.18%及正新的7150張、權重0.15%，研判可能陸續增持部位，且不排除之後有新面孔出現。
比對上周個股的持股權重，00878減持華碩1.17個百分點最多，其次是聯強的0.4個百分點，第3則是南亞減少0.33個百分點。
對於00878展開換股動作，PTT網友熱烈討論，有人認為中華電跟正新股息都不高，感覺就是穩波動而已，其中中華電才買0.18%，感覺有跟沒有差不多，但也有網友吐槽，選中華電不如自己直接買，這樣還不用付保管費。
另有網友認為，外資近來猛撿長榮，認為可能是看好將入選00878為新成分股，趁機偷吃豆腐，至於持股第6大的緯創，權重高達3.94%，則有被刪除或減持的風險。
00878追蹤MSCI臺灣永續高股息指數，每年在5月、11月2次換股，歷來換股周率偏低，前次新增成分股為3檔、刪除成分股為4檔。
※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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