儘管賴總統就職演說表達「行政立法協調合作，共同推動國政」的希望，但是自從賴清德就職前宴請綠委，期許他們「反守為攻」後，立法院朝野對抗突然升級，連之前幾次朝野協商中，各方對總統國情報告如何進行所釋出的善意也突然消失，急轉直下成為院會暴力衝突相向的局面。
如今民進黨團總召柯建銘又表示要將國會改革法案聲請釋憲，在合憲前，賴總統可能不會到立院進行國情報告，此舉無異等同賴總統向在野黨公然宣戰。朝野合作的期待不僅難見曙光，反而充滿濃濃的煙硝味。
為何唯獨賴總統可以在合憲前不去國情報告？如果如民進黨指控的國會改革法案程序不正義，違憲亂政，這也意味著所有部會首長、行政官員都可比照賴總統的標準，在面對國會聽證調查時，行使扁政府時代就玩過的「抵抗權」。這也顯示，吳釗燮挑釁回嗆藍委去告他藐視國會罪，外交部更對藍委提告，其實就是民進黨政府官員的最佳樣板。如此的行政、立法關係，豈有寧日？
況且賴清德在選舉期間曾表示，不管是根據《憲法》或《立法院職權行使法》，總統都有義務，應立法院的要求，到國會去進行國情報告；選後也多次表示相同願意。現在一上任就跳票，也難怪民進黨對於過去推動的國會改革完全失憶。面對這樣推翻選舉承諾的總統，在野黨又如何信任？
此刻，更讓人分不清到底柯總召是大法官還是總統，違憲好像是由他認定，總統去不去國會也是他說了算。奉勸老柯不要再提一些餿主意害賴總統。雖然扁時代也是少數政府，套句民進黨吳思瑤委員愛講的「時空環境一變再變」，現在立院院長已不同，過去老柯遊走藍綠玩的那一套，現在恐怕行不通了。而過去賴清德市長在台南府會對抗的那一套也不管用了，畢竟總統面對的是全國，不只是深綠票倉，可以對他違法違憲之舉無止盡地包容。
如果向在野黨開戰是賴清德的授意，那他豈不成了「戰狼」總統，同時對內對外兩面開戰。對中共人大及香港立法會嗤之以鼻的民進黨，正試圖繼續禁錮台灣的國會自主，繼續鞏固權力已經極大化的總統。試問，有哪個民主國家的國會沒有調查權，沒有藐視國會的規定？只有大陸全國人大和北韓的最高人民會議找不到吧。真正想把立法院變成人大的，正是民進黨。
奉勸賴總統認清雙少數的政治現實，不要嘴上說要團結內部，卻把自己武裝成刺蝟，伸出來的不是橄欖枝，盡是帶刺玫瑰枝。如此前恭後倨，表裡不一，卻期待行政立法合作、朝野和解團結，豈不緣木求魚？還是先收起自己偏執的傲氣，把身上的刺磨平再說吧！（作者為國家政策研究基金會副研究員）
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