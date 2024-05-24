【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國聯邦準備理事會(FED)會議紀錄比預期鷹派，削減投資人對FED今年降息步伐和規模的押注，提供美元支撐；此外，週四路透調查顯示近一半日本企業認為美元兌日圓升破155水平造成其業務損害，並據企業初值調查，日本5月Au Jibun Bank服務業採購經理人指數(PMI)降至53.6，但製造業PMI升至50.5，為去年5月以來首次達50榮枯線上方，而且日本央行(BOJ)總裁植田和男稱，日本經濟處於溫和復甦軌道，憑第一季國內生產總值(GDP)下滑不會阻止BOJ未來幾個月內加息，並隨著中國軍方在臺灣周邊舉行兩天懲罰性演習，提升地緣政治緊張局勢，增添日圓的避險買盤，推低美元兌日圓至156.52低點。

據美國公布4月新屋銷售較前月降4.7%至經季節調整年率為63.4萬戶遜於預期，但上週初請失業金人數連續兩週下降至21.5萬人，表明勞動力市場強勁，而且標準普爾(S&P)全球表示，美國5月服務業與製造業PMI初值分別升至54.8及50.9，綜合PMI更創兩年來最高54.4，暗示未來幾個月商品通貨膨脹回升，削弱FED今年降息的押注，激勵美元兌日圓漲至157.19高點。預估今日美元兌日圓支撐於156.55-75，阻力於157.40-60。

2.EUR/US

昨日紐西蘭財政部長威利斯警告稱，因經濟前景不佳，預計未來一年紐西蘭財政赤字進一步惡化，但紐西蘭央行(RBNZ)前日表達鷹派立場，總裁奧爾更表示國內通貨膨脹居高不下令人失望，並據數據顯示紐西蘭第一季實質零售銷售較前季增長0.5%及較上年同期跌2.4%優於前值，加上以日圓融資的利差交易盛行，令紐元和澳幣保持堅挺，而且S&P全球編製HCOB的5月初值顯示，法國綜合PMI降至49.1，但德國與歐元區綜合PMI分別升至52.2及52.3，企業活動擴張速度為一年來最快，帶動歐元兌美元觸及1.0860高點。

據歐洲央行(ECB)數據顯示，歐元區今年第一季協商薪資增長4.69%較上季高，各工會繼續要求對多年來高通貨膨脹造成的收入損失提供補償，加強ECB將利率下調時保持謹慎的理據，但德國工商聯會(DIHK)表示，德國經濟復甦未實現，今年只會停滯不前，而且ECB管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，不應過度解讀薪資漲幅數據，打擊歐元兌美元至1.0803低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0815-35，支撐於1.0730-50。

3.GBP/US

英國首相意外提前大選，企圖扭轉保守黨慘淡的民意，暫時消除英國市場不確定性，並據週四S&P全球初值調查，英國5月製造業PMI升至2022年7月以來高位51.3，但服務業與綜合PMI分別降至52.9及52.8超過預期，企業成本壓力指數更降至去年10月以來最低，維持英國央行(BOE)夏季降息前景，令英鎊兌美元受限於1.2746高點。隨著美國5月企業活動加速至兩年多來最高，暗示經濟第二季過半時回升提振美元，打壓英鎊兌美元至1.2682低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2700-20，支撐於1.2610-30。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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