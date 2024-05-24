【時報-台北電】外匯評論：
1.USD/JPY
美國聯邦準備理事會(FED)會議紀錄比預期鷹派，削減投資人對FED今年降息步伐和規模的押注，提供美元支撐；此外，週四路透調查顯示近一半日本企業認為美元兌日圓升破155水平造成其業務損害，並據企業初值調查，日本5月Au Jibun Bank服務業採購經理人指數(PMI)降至53.6，但製造業PMI升至50.5，為去年5月以來首次達50榮枯線上方，而且日本央行(BOJ)總裁植田和男稱，日本經濟處於溫和復甦軌道，憑第一季國內生產總值(GDP)下滑不會阻止BOJ未來幾個月內加息，並隨著中國軍方在臺灣周邊舉行兩天懲罰性演習，提升地緣政治緊張局勢，增添日圓的避險買盤，推低美元兌日圓至156.52低點。
據美國公布4月新屋銷售較前月降4.7%至經季節調整年率為63.4萬戶遜於預期，但上週初請失業金人數連續兩週下降至21.5萬人，表明勞動力市場強勁，而且標準普爾(S&P)全球表示，美國5月服務業與製造業PMI初值分別升至54.8及50.9，綜合PMI更創兩年來最高54.4，暗示未來幾個月商品通貨膨脹回升，削弱FED今年降息的押注，激勵美元兌日圓漲至157.19高點。預估今日美元兌日圓支撐於156.55-75，阻力於157.40-60。
2.EUR/US
昨日紐西蘭財政部長威利斯警告稱，因經濟前景不佳，預計未來一年紐西蘭財政赤字進一步惡化，但紐西蘭央行(RBNZ)前日表達鷹派立場，總裁奧爾更表示國內通貨膨脹居高不下令人失望，並據數據顯示紐西蘭第一季實質零售銷售較前季增長0.5%及較上年同期跌2.4%優於前值，加上以日圓融資的利差交易盛行，令紐元和澳幣保持堅挺，而且S&P全球編製HCOB的5月初值顯示，法國綜合PMI降至49.1，但德國與歐元區綜合PMI分別升至52.2及52.3，企業活動擴張速度為一年來最快，帶動歐元兌美元觸及1.0860高點。
據歐洲央行(ECB)數據顯示，歐元區今年第一季協商薪資增長4.69%較上季高，各工會繼續要求對多年來高通貨膨脹造成的收入損失提供補償，加強ECB將利率下調時保持謹慎的理據，但德國工商聯會(DIHK)表示，德國經濟復甦未實現，今年只會停滯不前，而且ECB管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，不應過度解讀薪資漲幅數據，打擊歐元兌美元至1.0803低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0815-35，支撐於1.0730-50。
3.GBP/US
英國首相意外提前大選，企圖扭轉保守黨慘淡的民意，暫時消除英國市場不確定性，並據週四S&P全球初值調查，英國5月製造業PMI升至2022年7月以來高位51.3，但服務業與綜合PMI分別降至52.9及52.8超過預期，企業成本壓力指數更降至去年10月以來最低，維持英國央行(BOE)夏季降息前景，令英鎊兌美元受限於1.2746高點。隨著美國5月企業活動加速至兩年多來最高，暗示經濟第二季過半時回升提振美元，打壓英鎊兌美元至1.2682低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2700-20，支撐於1.2610-30。(遠東商銀外匯保證金交易提供)
※以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本文不負擔盈虧之法律責任。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：