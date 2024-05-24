編按：台積電24日開盤下跌13元至862元，加權指數更重摔213點至21392.83點。
【時報-台北電】美股美股週四Nvidia(+9.3%)公布財報表現優異並超過預期，推動半導體及AI類股上漲，但未能提振整體市場，主要指數因近期屢創新高，漲多修正收跌。殖利率上揚亦不利股市表現。美股三大主要指數皆下跌，Nasdaq指數下跌0.39%，S&P 500指數下跌0.74%，道瓊指數下跌1.53%，費城半導體下跌0.02%，台積電上漲0.6%。
輝達財報與財測皆優於市場預期，惟周四上午中共宣佈在金馬與台灣周邊展開軍演，台股在輝達大漲、中共軍演多空力道拉扯下，周四開高後呈現震盪，早盤一度跌落平盤以下，但很快回到平盤之上整理，終場上漲55.60點，漲幅0.26%，收在21607.43，成交金額擴大至5098.70億元。櫃買市場周四開高走低，終場下跌1.92點，跌幅0.76%，收在251.96，成交金額1238.99億元。
凱基投顧表示，周四台股開高後呈現震盪，盤中集中市場再創歷史新高，技術面均線、型態、指標皆有利於多頭延續，惟周四成交金額5098億元，短線須提防量能放大過速後的過熱回檔，惟下檔只要今年以來短線多空最具代表性的10日均線沒有失守，台股多頭格局或將延續。觀察台股盤面結構，電子成交比重超過70%，AI概念股成為盤面焦點，散熱表現最整齊，奇鋐、高力創下新高，一詮、廣運漲停創高，AI相關的伺服器、散熱、機殼、AI PC、人形機器人、CPO，以及PCB上游、低軌衛星亦有表現。非電全面回檔，周四僅有軍工航太在中共軍演題材下稍有表現。(編輯：龍彩霖)
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