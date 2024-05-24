【時報-台北電】Nvidia公布上季財報、下季財測皆優於預期，激勵台股週四早盤開高，儘管盤中因中國大陸宣布軍演消息，導致台股震盪翻黑一度回測5日均線，但隨著台積電回穩，支撐加權指數由黑翻紅，終場拉出下影線再創新高。
統一投顧表示，台積電技術論壇台灣場於23日召開，台積電正面看待AI需求強勁，預期AI加速器需求年成長2.5倍，台積電與台股指數關係緊密，以台積電ADR換算現貨，台積電有望再創新高。技術面來看，台股指數再度刷新歷史新高，昨日盤中因中國大陸軍演回測5日均線，但收盤下影線達132點,顯現5日均線支撐強勁。技術指標方面，日KD指標高檔鈍化，RSI、MACD仍為正向，且週四台股帶量上漲，預期在類股輪動下，指數仍有機會續創新高，惟資金輪動快速，建議擇優操作。
統一投顧指出，中國大陸雖在台灣海域宣布進行2天軍事演習，但政治宣示意味較濃，發動實質武力犯台機率低；Nvidia財報強勁，顯示AI基本面逐漸兌現，台灣相關概念股亦實質受惠。加權指數持續沿5日均線緩步創高，多頭趨勢不變，台股資金動能強勁，電金傳良性輪動，同族群低位階者較易受投資人青睞。（編輯：邱致馨）
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