【時報-台北電】美四大指數下跌，恐壓抑台股表現，選股將重於選市。
美上週初領失業救濟數據下降，壓抑降息預期，加上波音下挫7.5%拖累，美國四大指數皆墨，跌幅介於-1.03%至-0.02%，在輝達逆勢表現下費半指數相對抗跌，台積電ADR上漲，台指期夜盤下跌184點。國票投顧預估今日台股開低後，低接買盤進入，朝震盪收斂跌幅方向前進。
國票投顧表示，週四台股收歷史新高，多方氛圍並未轉變，此外6月將迎來兩場科技大秀(Computex、蘋果WWDC)，預期釋出AI相關全新應用，有望增添電子族群漲勢，因此台股仍可偏多看待，惟需留意漲多拉回風險。
操作建議，除受市場資金關注的大型股外，具基本面中、小型股，如AI散熱、機殼、PCB和電子紙等，持續吸引資金進駐，短線股價回檔可伺機布局，另預估指數步入高檔震盪，選股將重於選市。
本週聯準會公布5月會議紀要，後續聯準會官員發言將牽動市場情緒，及市場對聯準會的政策預期。此外，輝達財報優於預期，AI 指標股有望重回漲勢，把握近期股價回檔切入機會。（編輯：沈培華）
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